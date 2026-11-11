CASTAGNE, SORRISI E CONVIVIALITÀ: UN POMERIGGIO SPECIALE MERCOLEDÌ SCORSO PER I BIMBI DI POLLEIN

POLLEIN (qdn) E’ stato all’insegna della condivisione, della tradizione e dell’allegria il pomeriggio vissuto mercoledì scorso, 4 novembre, dai bambini delle scuole dell’infanzia e primaria di Pollein. Intorno alle 14.30 gli alunni sono usciti da scuola per partecipare a una merenda speciale organizzata insieme al Comune e agli Alpini del paese. Ad attenderli, tante gustose castagne preparate e cotte con cura dagli Alpini, accompagnate da succhi di frutta per una piacevole pausa pomeridiana. È stata l’occasione per trascorrere un paio d’ore in compagnia, lontano dai consueti impegni scolastici. «Un’iniziativa semplice, ma ricca di significato, che ha permesso di rafforzare il legame tra la scuola e la comunità, valorizzando lo spirito di collaborazione e il piacere di stare insieme. – dichiara il sindaco di Pollein Angelo Filippini – L’Amministrazione comunale desidera rivolgere un sincero ringraziamento a tutti gli Alpini che, con la consueta disponibilità, l’impegno e lo spirito di servizio, hanno dedicato il loro tempo alla preparazione di questa merenda, regalando ai bambini un pomeriggio differente fatto di sorrisi e allegria».