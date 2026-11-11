DOMENICA A NUS SI CELEBRA IL 4 NOVEMBRE

NUS (qdn) Il Comune di Nus invita tutta la popolazione alla celebrazione pubblica per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate in programma domani, domenica 8 novembre, davanti al Municipio. Il programma prevede il ritrovo alle 10.15 e alle 10.20 l’esecuzione di brani musicali da parte della Banda La Lyretta. A seguire si terranno la cerimonia dell’Alzabandiera, la deposizione della corona, la Benedizione, la Preghiera dei Combattenti e Reduci e i discorsi delle autorità.