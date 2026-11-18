GRESSAN (qdn) Sta per concludersi il conto alla rovescia in vista dell’apertura della stagione sciistica di Pila che prenderà il via sabato 28 novembre prossimo e si concluderà domenica 11 aprile. Le telecabine Aosta-Pila e Pila-Stella resteranno in servizio 3 settimane in più, fino a domenica 2 maggio 2027: in primavera si potrà quindi salire dalla città in quota anche senza sci, per camminare o per fermarsi alla Stella di Pila e al suo bistrot panoramico, aperti fino al 2 maggio.

Sarà il secondo inverno della tratta Pila–Stella, inaugurata a dicembre 2025, che porta dal centro di Aosta ai 2.723 metri di Platta de Grevon in circa 30 minuti. Il comprensorio conta complessivamente 13 impianti di risalita e 70 chilometri di piste.

«Garantire l’accesso anche a chi non scia e prolungare l’apertura delle telecabine fino al 2 maggio significa superare i confini tradizionali del calendario invernale, permettendo di salire direttamente dalla città ai 2.723 metri della Stella anche quando a valle è già primavera. – dichiara Davide Vuillermoz, presidente della Pila Spa – Questa continuità consente di gestire e distribuire meglio i flussi sul territorio, evitando concentrazioni nei periodi di punta e offrendo a un pubblico più ampio, ma anche alla comunità locale e a chi vive la montagna quotidianamente, l’opportunità di godere del territorio con ritmi più distesi ed equilibrati. Al tempo stesso, investiamo con decisione sulla sostenibilità: la gestione circolare dell’acqua con il bacino del Leissé e la semplificazione dell’accesso con lo skipass su smartphone dimostrano come innovazione infrastrutturale e rispetto dell’ecosistema alpino debbano procedere insieme».

Quasi terminati i lavori al bacino del Leissé

A proposito del Leissé, la Pila Spa fa sapere che «sono quasi terminati i lavori per il nuovo invaso artificiale da 150mila metri cubi. Il bacino raccoglierà l’acqua piovana e quella dello scioglimento della neve nei periodi di massima disponibilità, così da azzerare i prelievi dai torrenti nei momenti di scarsità. D’inverno l’acqua raccolta sarà trasformata in neve senza additivi chimici e in primavera, con il disgelo, tornerà nel suo ciclo idrogeologico naturale. Il bacino non entrerà in funzione questo inverno».

Ristrutturato l’Hermitage alla Nouva

Con la stagione invernale riaprirà dopo una ristrutturazione completa L’Hermitage alla Nouva, che è sempre di proprietà dalla società M.a.t.e. della famiglia De Antoni. Si trova a circa 300 metri dall’arrivo della funivia Gorraz-Grimod e ha una nuova sala panoramica di 150 metri quadrati. I lavori si stanno concludendo proprio in questi giorni.

«Lo scorso anno abbiamo festeggiato i 30 anni di attività e abbiamo ora realizzato una completa ristrutturazione con l’ampliamento dei saloni e dei magazzini e soprattutto una totale riqualificazione energetica, con cappotto termico, serramenti isolanti di ultima generazione e un nuovo impianto di riscaldamento. – spiega Matteo De Antoni – La struttura si rinnova ma il “concept” e lo spirito dell’accoglienza rimangono sempre uguali!». Anche la cucina resterà quella della tradizione valdostana.

La novità dell’Hermitage ristrutturato si aggiunge all’Alpenwood, a Chamolé lungo la pista Del Bosco, che ha aperto la scorsa stagione al posto del vecchio punto ristoro.

Skipass sullo smartphone

Per alcune tipologie di skipass il telefono sostituirà d’ora in poi la tessera. Grazie ai varchi sMove e alla tecnologia Mobile Flow si compra lo skipass online e si passano i tornelli con il telefono in tasca, senza fare la coda alle casse. Nelle prossime stagioni il servizio sarà esteso agli altri skipass.

Scialpinismo e ciaspole, nuova segnaletica

Da quest’inverno gli itinerari di scialpinismo e ciaspole hanno una nuova segnaletica e bacheche con mappe geolocalizzate e punti di interesse. I percorsi di scialpinismo partono dal parcheggio del Leissé, quelli con le ciaspole dall’arrivo della telecabina Aosta-Pila; per tutti è disponibile la traccia Gps. Ogni settimana sono in programma uscite con le guide del territorio, anche al tramonto e la sera.

«Con il Bando Montagna Italia abbiamo messo insieme gli operatori di Aosta, Gressan e Charvensod intorno a un’offerta che dura tutto l’anno. – dichiara Katia Albanese, presidente del Consorzio Turistico L’Espace de Pila – Quest’inverno vogliamo dare una scelta anche a chi non scia, con le ciaspole, gli itinerari battuti e i rifugi raggiungibili in impianto. Tenere aperte le telecabine fino a maggio serve anche a questo».