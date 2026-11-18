GRESSAN (qdn) Sabato e domenica scorsi, 7 e 8 novembre, la Pro Loco di Gressan – insieme all’Amministrazione comunale, rappresentata dall’assessore Michela Greco – è stata ospite della ProCavour che organizza a Cavour da ben 47 anni “Tutto mele” una grande fiera che può vantare un pubblico di 20mila visitatori su entrambi i fine settimana che quest’anno cadono appunto il 7 e 8 novembre e ancora oggi e domani, 14 e 15 novembre. «Una bella esperienza in collaborazione con la Cofruits, l’Assessorato regionale del Turismo e alcuni produttori del nostro territorio: per il miele l’azienda di Leo Berlier e per la Fontina l’azienda agricola di David Brunet. – spiega Nicole Bovio della Pro Loco di Gressan – Una collaborazione che ci ha permesso di promuovere il territorio e i prodotti tipici valdostani. È nata così una nuova amicizia fra la nostra associazione e la ProCavour che sarà mostra ospite alla prossima Fita di Pommes».