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Belote al Palafent: vincono Massimiliano Sciulli e Valter Charbonnier

Redazione Pubblicato il

Ingrandisci la foto: Da sinistra Sergio Brunier, Gianni Pellisier, Massimiliano Sciulli, Valter Charbonnier, Stephan Berthod, Michele Impieri, Andrea Dovigo e Renata Bich martedì scorso al Palafent di Brissogne
Da sinistra Sergio Brunier, Gianni Pellisier, Massimiliano Sciulli, Valter Charbonnier, Stephan Berthod, Michele Impieri, Andrea Dovigo e Renata Bich martedì scorso al Palafent di Brissogne
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BRISSOGNE (qdn) Erano 38 le coppie che hanno partecipato martedì scorso, 3 novembre, alla prima gara del mese del torneo di belote organizzato dalla Pro Loco di Saint-Nicolas al Palafent di Brissogne. Hanno vinto Massimiliano Sciulli e Valter Charbonnier con in seconda posizione Sergio Brunier e Gianni Pellissier, in terza Marco Trentini ed Ezio Lavevaz, in quarta Renata Bich e Michele Impieri e in quinta Stephan Berthod e Andrea Dovigo.

Al Palafent si giocherà nuovamente (sempre con la formula a coppie fisse vincenti contro vincenti) martedì prossimo, 10 novembre, con inizio alle 21. Il costo di iscrizione ammonta a 12 euro a persona e i premi sono in buoni acquisto Conad. Per informazioni è possibile telefonare al numero 349 6503206.

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