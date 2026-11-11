Belote al Palafent: vincono Massimiliano Sciulli e Valter Charbonnier

BRISSOGNE (qdn) Erano 38 le coppie che hanno partecipato martedì scorso, 3 novembre, alla prima gara del mese del torneo di belote organizzato dalla Pro Loco di Saint-Nicolas al Palafent di Brissogne. Hanno vinto Massimiliano Sciulli e Valter Charbonnier con in seconda posizione Sergio Brunier e Gianni Pellissier, in terza Marco Trentini ed Ezio Lavevaz, in quarta Renata Bich e Michele Impieri e in quinta Stephan Berthod e Andrea Dovigo.

Al Palafent si giocherà nuovamente (sempre con la formula a coppie fisse vincenti contro vincenti) martedì prossimo, 10 novembre, con inizio alle 21. Il costo di iscrizione ammonta a 12 euro a persona e i premi sono in buoni acquisto Conad. Per informazioni è possibile telefonare al numero 349 6503206.