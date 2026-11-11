La funivia di Chamois chiude per manutenzione dal 16 al 28 novembre: attive navette sostitutive

CHAMOIS (ces) Per consentire i lavori di manutenzione dell’impianto, la funivia Buisson-Chamois resterà chiusa da lunedì 16 a sabato 28 novembre prossimi. Lo stop sarà preceduto da una settimana di servizio ridotto, con alcune interruzioni (in particolare con l’impianto chiuso tra le 8.15 e le 12.30 e tra le 14.15 e le 17.30) programmate già tra lunedì 9 e venerdì 13 novembre. Per garantire i collegamenti con il paese, durante la chiusura sarà attivo un servizio di trasporto sostitutivo via La Magdeleine, con prenotazione obbligatoria e precedenza per residenti e lavoratori. La sospensione inizierà lunedì 16 novembre, dopo la corsa delle 8. La ripresa del servizio è prevista per sabato 28 novembre, nel primo pomeriggio, una volta concluse le operazioni di collaudo dell’impianto.

Durante la chiusura della funivia, i collegamenti tra Buisson e Chamois saranno garantiti attraverso 2 tratte di navette: Buisson-La Magdeleine e La Magdeleine-Chamois. Per il collegamento tra Buisson e La Magdeleine sono previste 2 corse giornaliere per direzione, con partenze da Buisson alle 9 e alle 16 e da La Magdeleine alle 9.40 e alle 16.40. Più frequenti i collegamenti tra La Magdeleine e Chamois, con 11 corse giornaliere per direzione. Le partenze da La Magdeleine saranno alle 6.30, 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30 e 18.30. Da Chamois, invece, le navette partiranno alle 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Il costo del biglietto di andata e ritorno sarà equivalente a quello della funivia. I possessori di tessere a punti dovranno comunicare il proprio nominativo per consentire lo scarico delle corse utilizzate. Chi non dispone di una tessera dovrà acquistare un biglietto di andata e ritorno o un abbonamento di andata e ritorno, da effettuare tramite il pagamento in contanti.

Per usufruire del trasporto sostitutivo sarà obbligatorio prenotare il proprio posto. Le prenotazioni saranno disponibili a partire dalle 9 del 14 novembre 2026, online, tramite il portale navette-chamois.reterurismo-valledaosta.it, oppure telefonicamente, al numero 345 7003690, dalle 9 alle 17. Le prenotazioni potranno essere effettuate fino a un’ora prima della partenza. Per prenotare online sarà necessario creare un account con indirizzo e-mail, password, nome, cognome e numero di telefono completo di prefisso internazionale. Dal proprio profilo sarà possibile consultare, modificare o cancellare le prenotazioni entro i termini previsti.