Novanta bambini protagonisti della Halloween Run. A Fénis corsa goliardica nel segno del divertimento

FÉNIS (fc2) In un clima goliardico con i bambini protagonisti si è chiusa a Fénis, con la Halloween Run, la stagione valdostana del running nella serata di sabato scorso, 31 ottobre, nei prati intorno al castello con 10 coppie a percorrere con cambi all’americana 2 frazioni a testa di 1 chilometro e 90 bambini (il più piccolo di 1 anno!) in un giro unico. La sesta edizione in chiave non agonistica con maschere e abbigliamento per l’occasione dedicati ad Halloween è stata organizzata dalla Pro Loco del neo presidente Alessio Vigon con la collaborazione dell’Asd Battista Pieiller – organizzatrice il 1° maggio del Vertical Fénis Beppe Brunier, del presidente Zeno Pucci con in cabina di regia il campione mondiale ed europeo di corsa in montagna e ora maratoneta Xavier Chevrier.

Tra le coppie hanno vinto Joel Nicoletta, giocatore di tsan e fondista già primo lo scorso anno con Semmi Mortara, e la sorella Ethel, fondista e calciatrice. Al secondo posto sono giunti Mathias Guglielmo ed Emile Perron e terze le prime fanciulle Celine Pellissier (fondista e biker, nipote di Xavier Chevrier) e Yvette Piccot (fondista, biathleta e giocatrice di tsan).

Nella prova individuale si sono distinti Carole Perron, Liam Cheney e Abramo Lazzoni. Sono stati premiati anche Claire Ottin e Patrick Franco per l’abbigliamento e la maschera più bella e più spaventosa.