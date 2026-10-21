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Venti quintali di caldarroste sono stati distribuiti alla 65esima Festa della Castagna di Fénis

Redazione Pubblicato il

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FÉNIS (qdn) Sono stati distribuiti 20 quintali di caldarroste durante la Festa della Castagna la cui 65esima edizione ha animato località Tzanté de Bouva a Fénis da venerdì 9 fino al gran finale di domenica scorsa, 11 ottobre, con anche la Società Filarmonica ad animare l’evento.

«E’ stato un successo, negli ultimi anni la manifestazione è andata costantemente in crescendo. – commenta il presidente della Pro Loco di Fénis Alessio Vigon – C’è stata una grande affluenza di partecipanti, non solo di Fénis ma di tanti paesi valdostani e non solo. Abbiamo venduto tutto quindi siamo molto soddisfatti. Si tratta di una festa che fa parte della nostra tradizione».

Nella serata di sabato sono stati inoltre eletti Miss e Mister Riccio che sono Elodie Donzel e Jérémie Voulaz.

Ingrandisci la foto: Alcuni dei “bricleur” con, da sinistra, David Cerise, Ruben Di Giovanni, Noah Cedric Pucci e Alberto Poletto
Alcuni dei “bricleur” con, da sinistra, David Cerise, Ruben Di Giovanni, Noah Cedric Pucci e Alberto Poletto
Ingrandisci la foto: Lo stand di vendita delle caldarroste con, da sinistra, Heidi Theodule, Annie Voyat, Dario Cerise, Ilaria Vigon e Stefania Brunier
Lo stand di vendita delle caldarroste con, da sinistra, Heidi Theodule, Annie Voyat, Dario Cerise, Ilaria Vigon e Stefania Brunier
Ingrandisci la foto: Mister e Miss Riccio Jérémie Voulaz ed Elodie Donzel
Mister e Miss Riccio Jérémie Voulaz ed Elodie Donzel

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