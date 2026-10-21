Venti quintali di caldarroste sono stati distribuiti alla 65esima Festa della Castagna di Fénis

FÉNIS (qdn) Sono stati distribuiti 20 quintali di caldarroste durante la Festa della Castagna la cui 65esima edizione ha animato località Tzanté de Bouva a Fénis da venerdì 9 fino al gran finale di domenica scorsa, 11 ottobre, con anche la Società Filarmonica ad animare l’evento.

«E’ stato un successo, negli ultimi anni la manifestazione è andata costantemente in crescendo. – commenta il presidente della Pro Loco di Fénis Alessio Vigon – C’è stata una grande affluenza di partecipanti, non solo di Fénis ma di tanti paesi valdostani e non solo. Abbiamo venduto tutto quindi siamo molto soddisfatti. Si tratta di una festa che fa parte della nostra tradizione».

Nella serata di sabato sono stati inoltre eletti Miss e Mister Riccio che sono Elodie Donzel e Jérémie Voulaz.