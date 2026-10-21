I 40 anni del Grand Prix de belote. Prende il via la storica competizione

AOSTA (fc2) Il Grand Prix de Belote taglia il traguardo dei 40 anni ed è iniziato nella serata di ieri, venerdì 16 ottobre, alla Trattoria Castagneti di Pontey per affrontare 50 gare al venerdì sera e domenica pomeriggio, prima della finale di domenica 2 maggio all’Hotel Napoleon di Montjovet con finalisti i primi 64 della classifica a punti. La prima edizione nella stagione 1985-1986 fu vinta da Sergio Voyat di Fénis e Massimo Marrari di Etroubles.

Nel pomeriggio di domani, domenica 18 ottobre, si giocherà all’Hotel Cristina a Champagne di Verrayes e venerdì prossimo, 23 ottobre, al bar del campo sportivo di Saint-Pierre. Nelle prime edizioni organizzate da Le Travail si giocavano 64 gare e si qualificavano in 128, tutti i vincitori di una gara e ripescati i migliori della classifica a punti non vincitori di tappa; in palio per i vincitori 2 auto (a volte 3 con 1 a sorteggio). Ora non basta più vincere 1 gara per andare in finale e si divide il montepremi delle iscrizioni in buoni acquisto tra premi di gara, classifica individuale a punti e finale. L’attuale comitato organizzatore è guidato dalla presidente Marilena Menabreaz con il suo braccio destro Mauro Patruno affiancati dai consiglieri Renzo Peraillon, Ezio Paris, Diego Vairetto e la new entry Maurizio De Gaetano.

Al Motor Café il nuovo Grand Prix a squadre di belote

Da lunedì 26 ottobre alle 20.45 al 21 dicembre tutti i lunedì al Motor Café di via Chambery ad Aosta si giocherà il nuovo Grand Prix a squadre con 4 giocatori e 1 riserva che si confronteranno in un girone all’italiana su 3 partite a sera. Le squadre sono 10 e le prime 8 si qualificheranno per la finale al Ristorante Les Iles di Gressan sabato 9 gennaio con incontri ad eliminazione diretta (quarti, semifinali e finale).