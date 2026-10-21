Dal negozio all’impegno culturale. Saint-Vincent piange Ada Puppi

AOSTA (mes) Dal negozio di oggettistica in via Chanoux all’impegno per la cultura, passando per un viaggio in Inghilterra intrapreso da giovanissima senza conoscere la lingua: a 96 anni se ne è andata una donna intraprendente, determinata, curiosa che ha lasciato il segno nella vita del paese. Saint-Vincent ha dato l’ultimo saluto giovedì scorso, 15 ottobre, nella chiesa parrocchiale, a una delle sue figure più conosciute: Ada Puppi, mancata martedì 13 nella microcomunità Bellevue di Aosta, dove si trovava da un paio di anni.

A Saint-Vincent, Ada Puppi aveva dato un contributo concreto, attraverso il commercio e l’impegno culturale. Appena ventenne, all’inizio agli anni Cinquanta, partì per l’Inghilterra per andare a lavorare come ragazza alla pari, senza conoscere la lingua e senza avere alcuna esperienza. Quella viaggio racconta meglio di tante parole la sua personalità: di quella fase della sua vita parlava spesso, raccontando anche di avere assistito all’incoronazione della regina Elisabetta nel 1953. Poi negli anni Sessanta, Ada diede vita a un’attività commerciale nel cuore del paese. Per circa 25 anni gestì un negozio di oggettistica per la casa, porcellane, cristalleria, oggetti in peltro, in via Chanoux, insieme alla sorella più giovane Lea Carmen Puppi, moglie del professor Giuseppe Puggioni, che fu direttore delle Terme. Tra oggetti, incontri e conversazioni, il negozio divenne una parte della quotidianità del paese. Allora non esistevano le liste di nozze ma se si voleva fare un regalo di qualità, bello e raffinato, si andava dalle sorelle Puppi.

La vita di Ada non si esauriva, però, nel lavoro. Tra il 1980 e il 1985 fece parte del Consiglio comunale di Saint-Vincent, occupandosi di cultura. Un impegno coerente con i suoi interessi: fu tra le protagoniste della fondazione dell’Accademia Musicale e si dedicò al progetto di apertura della Biblioteca e dell’associazione Il Cenacolo Italo Mus, iniziative che testimoniano una passione autentica per la musica e la letteratura. Ada non si era mai sposata e aveva potuto coltivare a lungo un’altra grande passione: viaggiare. La Cina, la Russia, il Sud America sono alcune delle mete che aveva raggiunto e di cui amava raccontare. Lascia il nipote Andrea Puppi, figlio dell’unico fratello Antonio, già scomparso. Anche la sorella Lea Carmen è mancata alcuni anni fa.