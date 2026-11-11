“Dove nascono le cose”: a Nus si presenta il libro di Daniele Vallet

NUS (qdn) La Biblioteca intercomunale di Saint-Marcel, Nus e Fénis organizza la presentazione del libro “Dove nascono le cose” di Daniele Vallet giovedì prossimo, 12 novembre, alle 20.30 nella sala consiliare del Municipio di Nus. Durante la serata, l’autore Daniele Vallet dialogherà con Irene Deval, accompagnando i presenti in un percorso di riflessione attraverso le pagine del volume. Solo in parte ascrivibile alla classica letteratura di viaggio, “Dove nascono le cose” narra l’incontro con un luogo magico e misterioso, scoperto dall’autore in modo apparentemente casuale durante un itinerario nel deserto. Un punto d’origine che è al tempo stesso meta geografica e dimensione interiore: un luogo accessibile a tutti ma al contempo segreto ai più, la cui riscoperta permette di comprendere appieno l’esistenza umana e di percepirla come un grande, irripetibile e insondabile dono.