I cento anni di Lina Duclos festeggiati alla micro di Gressan

GRESSAN (qdn) Sono stati festeggiati venerdì scorso, 30 ottobre, alla microcomunità di Gressan in cui è ospite, i cento anni di Lina Duclos (foto), compiuti il giorno precedente, giovedì 29 ottobre. Vedova del muratore Ernesto Nieroz, mancato nel 2012, ha avuto due figlie: Patrizia e Marinella. Ha svolto l’attività di casalinga occupandosi della casa e della famiglia, con la passione per l’uncinetto e – finché la salute glielo ha consentito – per la cura dell’orto. Alla festa hanno partecipato, oltre ai famigliari, anche il sindaco di Gressan René Cottino e il presidente dell’Unité Mont Emilius Fabrizio Bertholin.