SAINT-VINCENT (qdn) L’International Street Food fa tappa da ieri, venerdì 6 novembre, e fino a domani, domenica 8, in piazza Zerbion a Saint-Vincent. Si possono gustare tra le altre cose birra artigianale, specialità di street food e dolci tradizionali. Gli stand sono aperti sia oggi che domani, sabato e domenica, dalle 12 a mezzanotte. L’evento è organizzato in collaborazione con Confartigianato Valle d’Aosta. Per informazioni telefonare al 347 5792556.
Street Food in piazza Zerbion nel fine settimana a St-Vincent
Redazione · Pubblicato il
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