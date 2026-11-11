Cervinia: si scia sul versante italiano

VALTOURNENCHE (qdn) Le piste di Breuil-Cervinia aprono al pubblico. Dopo le prime discese agli oltre 3.500 metri del ghiacciaio di Plateau Rosa, da oggi, sabato 7 novembre, gli appassionati possono tornare a sciare anche sui pendii del versante italiano. Dalle ultime notizie del pomeriggio di ieri, venerdì, dovrebbero essere in funzione – oltre alla linea Breuil-Plateau Rosa – le seggiovie Plan Maison, Fornet e Bontadini. Gli uomini della Cervino Spa hanno sfruttato la neve caduta nelle scorse settimane e il progressivo abbassamento delle temperature per ultimare la preparazione dei primi chilometri di piste. Già nei giorni scorsi nel comprensorio del Cervino Ski Paradise erano in funzione la funivia Breuil-Cervinia-Plan Maison, la telecabina Plan-Maison-Cime Bianche Laghi e la funivia Cime Bianche Laghi-Plateau Rosa. Con lo skipass internazionale si può sciare pure sulle piste servite dagli skilift Plateau Rosa I, II e III, dalla seggiovia Furggsattel e dalla funivia Matterhorn Glacier Ride II.

La località, grazie alla sinergia tra Cervino Spa e Consorzio Cervino Turismo, ha confermato i pacchetti promozionali “First tracks”, validi fino a venerdì 4 dicembre. Con un soggiorno di almeno 4 notti in una delle strutture ricettive convenzionate, gli ospiti potranno beneficiare di uno sconto del 30 per cento sullo skipass.

È online anche il nuovo shop sul sito cervinia.it che permette di risparmiare tempo. Inoltre, con il mobile skipass, gli sciatori possono acquistare il giornaliero, attivarlo sull’app Cervino Ski installata sul proprio smartphone e accedere direttamente ai tornelli, senza più la necessità di ritirare la tessera fisica.