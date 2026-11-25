QUART (qdn) Un uomo che ha dedicato tutta la sua vita alla famiglia e all’azienda agricola e per cui le parole d’ordine sono sempre state lavoro e sacrificio. Si è spento ieri, venerdì 20 novembre, a 73 anni, Cesarino Moin, allevatore di Ville sur Nus, a Quart. Era nato il 28 maggio del 1953 da Souvenir Moin e Francesca Ottin, agricoltori da generazioni, e da ragazzo ha frequentato la Scuola di Agricoltura, allievo del canonico Joseph Vaudan. Si specializzò poi come perito caseario in Svizzera, lavorando per 3 anni nel caseificio del Gruyère del centro di formazione specializzato di Grangeneuve. Tornato in Valle d’Aosta, trovò impiego al Laboratorio del latte dell’Assessorato dell’Agricoltura. Dopo qualche anno, però, si licenziò, per ampliare l’azienda di famiglia costruendo sempre a Ville sur Nus la nuova stalla che poteva accogliere una cinquantina di capi. Sposato con Rosilde Brunod, da cui ha avuto nel 1976 il figlio Denis (che porta avanti l’attività di famiglia e che a sua volta è sposato con Melania Darensod), Cesarino Moin ha vissuto per la sua famiglia e per l’azienda, conducendo per 50 anni l’alpeggio di proprietà Brevaz e poi i tramuti Fontin e Lechy, in affitto dal Comune di Quart. Appassionato di tsan e di rebatta, con un carattere tosto e deciso, per lui la stanchezza non era contemplata. Padre presente, punto di riferimento nei momenti difficili, ha avviato quella selezione dei capi bovini che ha portato l’azienda – ora Maison Agricole Moin – a distinguersi splendidamente nel mondo dell’allevamento valdostano, conquistando numerosi premi tra cui il titolo di Reina dou Lacë con Normandie nel 2022. Risultati frutto di tanto impegno e di una grande passione.

I suoi funerali saranno celebrati domani, domenica 22, alle 15, nella chiesa parrocchiale di Ville sur Nus a Quart.