SAINT-VINCENT (qdn) La Via delle Terme, in collaborazione con l’Associazione Culturale Fotografica EOS Immagine, presieduta da Michela Benedetti, propone alle Terme di Saint-Vincent una mostra fotografica dedicata alla donna, alla sua forza e alla sua resilienza. L’esposizione nasce nell’ambito delle iniziative volte a mantenere viva l’attenzione sul tema della violenza contro le donne, scegliendo tuttavia un linguaggio differente: non immagini che rappresentano la violenza, ma fotografie che raccontano ciò che ad essa si oppone ogni giorno, ovvero la forza interiore, la capacità di resistere, la rinascita, la bellezza e la dignità femminile.

Le opere esposte, tra ritratti, fotografie naturalistiche e sperimentazioni artistiche, sono firmate dai fotografi Stefano De Maio, Ezio Dellosta, Alfonso Perrotti, Stefania Lampis, Stefania Borra e Paolo Murreddu, e si arricchiscono di un’installazione introspettiva realizzata dalla fotografa e scrittrice Daria Piccotti. La mostra vuole essere una dedica alla femminilità e alla capacità delle donne di affrontare le difficoltà, resistere e rinascere, offrendo al pubblico una riflessione delicata, sensibile e positiva su un tema di grande rilevanza sociale.