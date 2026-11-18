JOVENÇAN (qdn) Lunedì 23 novembre prossimo, per la serie di conferenze “Les Lundis des Anciens Remèdes”, con Carlotta Minero Re, farmacista e naturopata, si terrà una serata dedicata a Santa Ildegarda di Bingen e all’attualità del suo pensiero. La conferenza approfondirà i principi della sua visione della cura, tra digiuno, preghiera e rimedi naturali, con particolare attenzione alle preparazioni più conosciute e ai rimedi tradizionali per la stagione autunnale e invernale. Si parlerà inoltre di responsabilità individuale, discernimento e della capacità di compiere scelte consapevoli nel proprio percorso di cura. La conferenza avrà inizio alle 18 nella sala consiliare del Comune di Jovençan. Il costo è di 6 euro a persona (4 euro per i soci). Nell’occasione sarà possibile rinnovare la propria tessera associativa. La prenotazione è obbligatoria contattando il 333 3589863 o scrivendo a info@anciensremedesjovencan.it.