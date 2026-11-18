SAINT-MARCEL (qdn) Creare uno spazio informale in cui giovani e anziani possano incontrarsi e condividere tempo ed esperienze… giocando. E’ l’obiettivo del progetto “Gioca Semma”, approvato giovedì scorso, 12 novembre, dalla Giunta comunale di Saint-Marcel e successivamente presentato al Consiglio comunale. «L’iniziativa – spiega il sindaco Gianni Champion – nasce dalla sinergia tra il gruppo giovani e quello dei “Pomeriggi d’Argento”, con la preziosa collaborazione dell’associazione Gioca Aosta, ed è coordinata dalla vice sindaca Cinzia Avati e dall’assessore alle Politiche giovanili Massimo Vencato. Un lavoro di squadra che dimostra come il gioco da tavolo e la ludicità possano diventare strumenti concreti di aggregazione, dialogo e scambio culturale tra i più giovani e la cittadinanza senior. “Gioca Semma” si propone non solo come un momento di svago, ma come un vero e proprio laboratorio di comunità volto a valorizzare la partecipazione attiva, stimolare la mente e rafforzare il senso di appartenenza al territorio, mettendo al centro la condivisione del tempo e delle esperienze tra generazioni diverse. L’Amministrazione esprime grande soddisfazione per l’avvio di questo percorso, frutto dell’entusiasmo dei gruppi coinvolti e della qualità della collaborazione con Gioca Aosta, e invita tutta la cittadinanza a seguire e a prendere parte ai prossimi appuntamenti in programma».

L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza con specifico riguardo ai ragazzi, agli anziani, alle famiglie e agli appassionati di giochi da tavolo. Si svilupperà in un appuntamento ogni due settimane al Centro d’Incontro di località Prélaz e ogni serata sarà specificamente dedicata a un gioco, con a disposizione altri tavoli anche per il gioco libero. L’incontro si aprirà con la spiegazione delle regole base del gioco in questione, dopodiché si creeranno gruppi misti coinvolgendo le diverse fasce di età e si disputeranno le partite. L’obiettivo è offrire alle persone anziane e ai giovani un’occasione costante e strutturata di socializzazione e rendere i luoghi pubblici del paese centri attivi di incontro e di vita comunitaria.