PONTEY (qdn) Il paese di Pontey ha festeggiato la Patronale dedicata a San Martino domenica scorsa, 8 novembre. Dopo la Messa, nella sala consiliare si è tenuta la cerimonia di consegna delle puette ai bambini nati nel 2025, delle carte di maturità civica ai neo diciottenni del 2008 e delle pergamene agli ottantenni della classe 1946.

I nuovi nati sono Sophie Bois, Islam Essahbi, Camilla Lein, Davide Luci ed Emma Thomain.

I diciottenni sono Samuele Barberio, Rebecca Cametti, Daniel Lini e Nadir Pieiller.

Gli ottantenni, infine, sono Alessandra Alliod, Raimondo Bellebono, Ivo Cerise, Iolanda Conte e Pietro Godani.