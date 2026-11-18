AOSTA (fc2) Il Grand Prix de belote vedrà domani, domenica 15 novembre, alle 15 al Café Central di Villeneuve i giocatori affrontare la nona delle 50 gare eliminatorie e venerdì prossimo, 20 novembre, alle 21 al Bar da Nappo al Bocciodromo di Châtillon la decima. Dopo 7 gare guida la classifica Mario Di Mauro di Saint-Pierre con 28 punti seguito dalla coppia Maurizio Lexert di Fénis e Ivo Fosson di Châtillon a 23, Gilberto Angelini di Aosta e Gianni Maggioni di Verrayes a 22, sesta e prima donna Marilena Menabreaz di Valtournenche a 21 punti. Venerdì scorso, 6 novembre, in 74 hanno giocato al Ristorante Les Iles di Gressan con successo di Maurizio Lexert di Fénis e Rudy Brun di Nus su Roberto Albaney di Charvensod e Alex Theodule di Saint-Denis; terzi Mauro Patruno di Villeneuve e Mario Di Mauro di Saint-Pierre, Marilena Menabreaz di Valtournenche e Gigliola Borettaz di Verrès. Domenica 8 novembre a La Maison al Palafent di Brissogne tra 68 giocatori hanno vinto Roberto Albaney di Charvensod e Gianni Maggioni di Verrayes su Arturo Chabod di Fénis e Salvatore Marando di Aosta; terzi Mario Di Mauro di Saint-Pierre ed Enzo Praz di Charvensod, Antonio Gallo di Charvensod e Pino Diano di Aosta.

Tre squadre in testa al Trophée de la Ville di belote

Tre squadre a 7 punti, nessuna imbattuta e prima sconfitta per la Dolce Vita al torneo a squadre con 10 quintetti dopo la terza giornata al Motor Café di Aosta. Al comando ci sono ora i Pmp (Jean Noel Albert, Mauro Patruno, Bortolo Terzi, Maurizio De Gaetano e Giuseppe Pietrosanti) a 7 punti e +34.161 davanti a I Delfini con 7 punti e + 33.162 e A Tout Royale a 7 e +30.223. La terza tappa è stata vinta da I Merendero, la prima era toccata alla Dolce Vita e la seconda al Pmp. A livello individuale il migliore è stato Massimiliano Fiou con 3 punti e + 4.299 davanti a Alessandro Giachino a 3 e +3.519 e Antonio Galesso a 3 e +2.564. Lunedì prossimo, 16 novembre, alle 21, la quarta delle 9 gare.

Châtillon, Michele Impieri primo vincitore al Bar Les Amis

Erano 48 i giocatori che hanno preso parte sabato scorso, 7 novembre, a Châtillon alla prima gara del torneo del sabato pomeriggio al Bar Les Amis di Châtillon organizzato da Denis Gippaz. A vincere 3 partite a baraonda e a portarsi in testa alla classifica con 90 punti sono stati in 5. Il primo posto è toccato a Michele Impieri di Quart con +1.919 seguito da Pino Diano di Aosta a +1.858, Paolo Bancod di Chambave a +1.730, Marilena Menabreaz di Valtournenche a +998 e Cesare Voyat di Fénis a +269. Poi con 2 vittorie nei primi 8 figurano Giuseppe Nirta, Guido Novallet e Sandro Voyat. Oggi, sabato 14 novembre, alle 14.30 sempre al Bar Les Amis si disputa la seconda gara. Nel locale gestito da Roberta Rodoz si giocheranno in tutto 18 gare sino alla vigilia di Pasqua con premiati i primi 10 in classifica.

A Torgnon successo di Enrico Lettry e Sergio Brunet

Enrico Lettry e Sergio Brunet hanno invece vinto nel pomeriggio di domenica scorsa, 8 novembre, la gara a coppie a baraonda al Bar Champs de la Cure di Torgnon.