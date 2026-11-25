CHARVENSOD (qdn) Dei rubinetti per le fontane del paese, un appuntamento invernale per la popolazione e i capannoni di Plan-Félinaz aperti anche agli spettacoli. Sono alcune delle idee emerse giovedì scorso, 19 novembre, durante il primo incontro della Consulta dei giovani di Charvensod. Istituita dal Consiglio comunale lo scorso 11 giugno, la Consulta è un organismo consultivo e propositivo che mette in contatto diretto i giovani tra i 15 e i 25 anni con l’Amministrazione comunale. Può rivolgere proposte, osservazioni e pareri non vincolanti al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco e agli Assessori, e promuovere progetti e iniziative. L’incontro è stato guidato dal gruppo di coordinamento, che fa da raccordo tra la Consulta e l’Amministrazione: la consigliera Sophie Perret, delegata dal sindaco alla presidenza del gruppo, la consigliera di minoranza Barbara Comé e Gabriele Saba, rappresentante designato dalla maggioranza. Dopo un giro di presentazioni, a cui era presente anche il sindaco Ronny Borbey, il gruppo ha letto e spiegato insieme ai partecipanti il regolamento, consegnandone una copia a ciascuno. «A Charvensod i giovani sono molti e sono anche molto attivi, sia nelle associazioni sia nei vari gruppi del territorio. – spiega Sophie Perret – Ci siamo accorti che sono energici e hanno molte idee: ci sembrava importante metterli in comunicazione diretta con l’Amministrazione, affinché anche le loro idee possano concretizzarsi».