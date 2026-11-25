AOSTA (qdn) Proseguono le attività nell’ambito del progetto “Sos Sport e Scuola” finanziato dal bando “Comunità educanti” del Dipartimento per le politiche della famiglia. Le iniziative proposte sono realizzate in partenariato tra il Comune di Quart, la Parrocchia di Sant’Eusebio, l’oratorio L’Arca e l’istituzione scolastica Mont Emilius 2. Le attività sono dedicate alle classi seconde della scuola media “Don Benigno Favre” e alle loro famiglie per rafforzare le competenze emotive, le relazioni e le risorse personali dei ragazzi, insieme al ruolo dei genitori. Il percorso si sviluppa su 2 binari paralleli, uno per i ragazzi e uno per i genitori, sempre nella Parrocchia di Sant’Eusebio. Per gli alunni sono previsti 3 laboratori che si svolgeranno il lunedì pomeriggio in orario scolastico, un’occasione per fermarsi a riflettere su temi che fanno parte della loro quotidianità, come le emozioni e la consapevolezza di sé, lo stress e l’ansia, l’autostima, la resilienza, l’empatia e le relazioni, le abilità sociali e il bullismo, la motivazione e il futuro. Non si tratta di lezioni frontali ma di uno spazio protetto in cui poter parlare, confrontarsi e sperimentare strumenti concreti per riconoscere e regolare le emozioni, affrontare i conflitti e costruire relazioni più serene, prevenendo così fenomeni come l’ansia, il ritiro sociale e il bullismo. Ai genitori sono dedicati 6 incontri di gruppo, in programma un lunedì al mese dalle 17 alle 19, sempre nei locali della Parrocchia di Sant’Eusebio, con al termine un momento conviviale pensato per fare rete e conoscersi meglio. Gli incontri saranno un’occasione per confrontarsi su ascolto e comunicazione, sull’uso dei social media, sulle sfide educative che ogni famiglia affronta e sul bisogno di non sentirsi soli, ma parte di una comunità di adulti che condividono domande, fatiche e risorse. A guidare il percorso saranno Michela Scalese, psicologa e psicoterapeuta, e Eleonora Centonze, psicologa, che accompagneranno ragazzi e genitori. Per informazioni è possibile scrivere a michelascalesepsicologa@gmail.com oppure a ecentonzepsy@gmail.com.