CHÂTILLON (qdn) Una serata per celebrare i 50 anni della Biblioteca di Châtillon, tra testimonianze, ricordi e idee per il futuro. E’ quella che è andata in scena ieri, venerdì 20 novembre, nella sala Don Paolo Chasseur alla presenza – tra gli altri – dell’assessore regionale all’Istruzione e Cultura Erik Lavevaz, del sindaco di Châtillon Jean-Claude Daudry. delll’assessore comunale all’Istruzione e Cultura Claudio Obert, dei bibliotecari storici Carlo Perrin, Marisa Burgay e Letizia Burgay e delle bibliotecarie in servizio Rosella Cortese, Sylvie Viérin e Paola Brunodet. Per l’occasione sono stati premiati i lettori che hanno preso il maggior numero di libri in prestito nel corso dell’ultimo anno, suddivisi per fasce di età. Per la fascia dagli 0 ai 5 anni sono stati premiati Nina Maria Kviatkouskaya e Leandro D’Ambra, mentre dai 6 ai 10 anni il riconoscimento è andato ad Alberto Trussardi e a Ilenia Fosson. A seguire, per la fascia dagli 11 ai 14 anni, sono stati premiati Rayane Ezznadi e Lucrezia Terzaghi e dai 15 ai 19 anni Giulia Francesca Loreti e Beatrice Ruggiero. Dai 20 ai 30 anni, Asmae El Amrani e Rebecca Rossero; dai 31 ai 60 anni Selena Cignetti e Oreste Ferrando; dai 61 ai 100 anni Giuseppe Tecco e Lucia Favre. Tra i riconoscimenti speciali, il premio come lettore più giovane è andato a Liam Favre, quello come lettrice più giovane a Diletta Zilio, quello per il lettore più anziano a Piero Cavana e quello per la lettrice più anziana a Mirella Vuillermoz. Come famiglie di “superlettori” sono state premiate quella composta da Elodie Feder, Alisée Feder, Roberta Vittaz e Christophe Feder e quella formata da Alberto Chiriac, Giorgia Chiriac, Marianna Strat e Iurie Chiriac. Come famiglia “superlettori” di nuovi residenti: a Giovanni Debernardi e Maria Luisa Vizio. Infine, il premio come “superlettrice” in lingua francese è andato a Maryvonne Convenant e il premio speciale come lettrice che coccola le bibliotecarie ad Assunta Perrin. La serata si è conclusa con un vin d’honneur curato dall’Unione Cuochi Valle d’Aosta.

Le prossime iniziative

Le iniziative per celebrare i 50 anni della Biblioteca di Châtillon proseguono con una settimana di appuntamenti pensati per grandi e piccoli, tra letture, musica, mostre e laboratori, tutti a ingresso libero o su prenotazione. Si comincia oggi, sabato 21 novembre, dalle 9.30 alle 12 in Biblioteca con “Nati per la Musica con Luigina Stevenin”, un incontro dedicato ai bambini dagli 0 ai 6 anni e alle loro famiglie, per avvicinare i più piccoli al mondo dei suoni e delle parole attraverso il gioco e l’ascolto, un appuntamento per il quale è richiesta la prenotazione. Si prosegue questa sera alle 20.30, nella Sala Don Paolo Chasseur, con “Renzo, Lucio e Lucia: rilettura della storia d’amore più famosa della letteratura italiana”, uno spettacolo di lettura e musica con la Compagnia Stradestorie che rilegge in chiave originale e coinvolgente la vicenda de I Promessi Sposi, con ingresso libero.

Da lunedì 23 a sabato 28 novembre la Biblioteca Mgr Duc ospiterà invece “Châtillon hier et aujourd’hui”, esposizione di cartoline, fotografie d’epoca e libri antichi a cura di Marica Forcellini, un viaggio per immagini nella memoria del paese, tra volti, luoghi e atmosfere di ieri e di oggi, visitabile a ingresso libero negli orari di apertura della Biblioteca.

Il gran finale è previsto per sabato 28 novembre, sempre alla Biblioteca Mgr Duc, con due laboratori proposti dall’associazione culturale di rievocazione storica Les Chevaliers d’Arpitan, pensati per far vivere ai ragazzi la storia in prima persona. Si partirà alle 14.30 con “Il cavaliere d’acciaio (XV secolo)”, laboratorio per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, per proseguire alle 16 con “Laccetti e aghetti (XVI secolo)”, dedicato ai ragazzi dagli 8 ai 14 anni, due appuntamenti per i quali è richiesta la prenotazione, che si concluderanno con la torta di compleanno a cura dell’Unione Cuochi Valle d’Aosta, un momento conviviale per festeggiare insieme i 50 anni della Biblioteca.

A chiudere la settimana, sabato 28 e domenica 29 novembre, saranno le visite al Castello Gamba, Museo di Arte moderna e contemporanea, con ingresso libero e gratuito al museo e possibilità di visite guidate gratuite alle 10, alle 11.30, alle 14 e alle 15.30 su prenotazione.

«Credo che il significato più importante di questo 50esimo anniversario sia non limitarsi a guardare al passato, ma partire da questi 50 anni per costruire il futuro. – riflette l’assessore comunale alla Cultura Claudio Obert – In 50 anni sono cambiati i libri, i modi di leggere e gli strumenti attraverso i quali accediamo alla conoscenza. Ma non è cambiata la necessità di avere luoghi nei quali incontrarsi, conoscere, condividere e crescere insieme. Ed è proprio questo lo spirito dell’inizi ativa “Cultura viva intorno a noi”: una cultura che esce dagli scaffali, incontra l’arte, la musica, la scuola, la storia e il territorio e, soprattutto, mette al centro le persone».