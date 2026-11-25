VALTOURNENCHE (qdn) Forse un’esistenza vissuta con tanta intensità si consuma più velocemente. O forse sono solo i disegni incomprensibili di un destino ingiusto. Ha lasciato un senso di sgomento la scomparsa, a soli 41 anni a causa di un tumore, di Christian Vallet, maestro della Scuola di Sci di Valtournenche, ciclista, alpinista, giocatore di calcio a 5. Si è spento a casa sua, in località Moulin di Valtournenche, nella mattina di giovedì scorso, 19 novembre.

Classe 1984, dipendente Deval, avrebbe compiuto 42 anni il prossimo 4 dicembre. Tutta la sua vita è stata caratterizzata dall’amore per lo sport. Lo sci innanzitutto, e la montagna, una passione che ha saputo trasmettere, con pazienza ed entusiasmo, ai tanti ragazzi che hanno seguito le sue lezioni. Ma per lui non bastavano le piste: c’erano le gare di scialpinismo, di corsa e poi la bicicletta, un altro suo grandissimo amore, che spesso lo accompagnava anche in vacanza, su e giù per i colli alpini, sempre alla ricerca di nuove sfide. «Era il compagno di avventura che tutti avrebbero voluto accanto, capace di superare i propri limiti e di trascinare gli altri con la sua energia» lo ricorda su Facebook il profilo Mondo Montagna. «Amico di tanti, una persona che sapeva trasmettere il proprio amore per la montagna e per lo sport a chiunque avesse la fortuna di incontrarlo » scrive l’associazione Maestri di Sci Valle d’Aosta. Agonista leale, competente, serio e simpatico al tempo stesso, era sensibile, con un animo gentile e generoso. E possedeva il dono raro di sapere ascoltare gli altri.

Anche l’ultima sfida l’ha affrontata con coraggio, vivendo con pienezza fino all’ultimo, sposando il suo amore Laura Sirigu, sostegno incrollabile nei momenti difficili. Oltre alla moglie, lascia la mamma Dolores Pession, il papà Ettore, il fratello Davide e gli adorati nipoti Joel e Julie Vallet e Nicholas e Samuele Sirigu. I suoi funerali si celebrano oggi, sabato 21 novembre, alle 10, nella chiesa parrocchiale di Valtournenche.