NUS (qdn) Dopo sei anni di pausa, a Nus tornerà il mercatino di Natale. Domenica 6 dicembre l’Amministrazione comunale, in collaborazione con la Pro Loco “Les Neuveins”, organizza nel borgo del paese “Lo Martchià di Tsalende”, una giornata di festa in occasione dell’accensione delle luminarie natalizie.

Dalle 10 alle 18, via Risorgimento ospiterà le bancarelle di artigiani e produttori del territorio, con specialità tipiche, oggetti artigianali e idee regalo. Durante la giornata sono previsti l’intrattenimento musicale della Banda La Lyretta, un punto ristoro e la distribuzione di vin brulé. Alle 17 si terrà l’accensione ufficiale delle luminarie, che darà il via alle festività natalizie in paese.

«Da tempo volevamo riportare i mercatini a Nus. Vogliamo che sia un’occasione per ritrovarsi e scambiarsi gli auguri» dichiara il sindaco Camillo Rosset.

L’Amministrazione comunale invita artigiani, commercianti e hobbisti a partecipare ai mercatini: il bando è aperto fino a sabato prossimo, 28 novembre. Per aderire bisogna consultare il bando, compilare la modulistica disponibile sul portale del Celva nella sezione Fines – Modulistica – Mostre mercato e fiere e inviare i documenti all’indirizzo e-mail del Comune info@comune.nus.ao.it.

Per l’intera giornata via Risorgimento sarà chiusa al traffico.