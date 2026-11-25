CHÂTILLON (qdn) La magia del Natale si prepara a invadere Châtillon. Domenica prossima, 29 novembre, andrà in scena Le Petit Marché du Bourg, una giornata speciale da vivere insieme a tutta la famiglia. Oltre 100 espositori animeranno dalle 10 alle 18 le vie del centro con il mercatino di Natale, tra artigianato, idee regalo e atmosfera natalizia. Tante le attività per i più piccoli: un laboratorio natalizio, alle 11 e alle 14, per creare addobbi per l’albero e la possibilità di incontrare Babbo Natale e i suoi elfi dalle 11 alle 16 in piazza Lexert, con la possibiltà di consegnargli la propria letterina, farsi truccare e divertirsi con le sculture di palloncini. Un momento magico sarà, alle 16.30 in piazza Duc, l’accensione delle luminarie natalizie. Durante la mattinata, musica e animazione con il Corps Philharmonique de Châtillon in occasione di Santa Cecilia. Il laboratorio natalizio è su prenotazione: per riservare un posto scrivere su WhatsApp al numero 333 4029802.
Le Petit Marché du Bourg: iscrizioni ai laboratori natalizi di domenica 29
Redazione · Pubblicato il
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