QUART (qdn) Continuano gli incontri sul territorio del gruppo “Quart Demain” ad un anno dalle elezioni. Un nuovo appuntamento è fissato per mercoledì prossimo, 21 ottobre, alle 20.30 nei locali dell’Unité des Communes Mont Emilius. La popolazione è invitata a partecipare.
“QUART DEMAIN” INCONTRA LA POPOLAZIONE
Redazione · Pubblicato il
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