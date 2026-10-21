QUART (qdn) Si terrà venerdì prossimo, 23 ottobre, alle 17, nei giardini di Villa Pesando, a Quart, la cerimonia di inaugurazione dei punti di lettura allestiti nell’ambito del progetto “Prendere un libro? Se vuoi puoi!”. L’iniziativa è proposta dall’Associazione Matteo Saulle in collaborazione con l’Amministrazione comunale e prevede la messa in opera di 4 piccole librerie dove poter consultare e prendere in prestito libri scelti e messi a disposizione di tutti. I libri potranno essere presi in prestito nella libreria dell’Associazione in Biblioteca mentre negli altri tre punti di lettura è previsto un utilizzo libero, con la cortesia di restituire l’oggetto preso in prestito. Le “librerie” si trovano nel vano d’ingresso della Biblioteca, nella scuola primaria, nella scuola media e infine una panchina con libreria nel parco giochi di Villa Pesando al Villair.
Libri in prestito con l’Associazione Matteo Saulle a Quart
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