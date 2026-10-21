CHÂTILLON (qdn) Sabato scorso, 10 ottobre, si è svolta la désarpa della famiglia Carlon, scesa dall’alpeggio di Promiod fino alla stalla di strada Crétaz a Châtillon, sotto l’autostrada, con 45 bovini. A occuparsi della stalla sono Lara Carlon con la mamma Cristina Bieller mentre dei prati di Promiod si prende cura in particolare Manuele, fratello di Lara. Anche i figli di quest’ultima danno una mano con i lavori agricoli: Sylvie, Emily, Elodie, Annie e Marcel. «Di solito stiamo in alto fino a novembre, non siamo mai scesi così presto. – sottolinea Lara Carlon – Quest’anno però non siamo potuti stare più a lungo a causa della siccità».
LA DÉSARPA DELLA FAMIGLIA CARLON: “SCESI IN ANTICIPO ANCHE NOI”
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