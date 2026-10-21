QUART (qdn) E’ in programma per domani, domenica 18 ottobre, la “Quartstagnata”, un pomeriggio di allegria con il frutto dell’autunno preferito da adulti e bambini organizzato dalla Pro Loco di Quart in collaborazione con l’associazione civica “Mercatino mostra-scambio dei ragazzi”. L’appuntamento è a partire dalle 14.30 in località Les Rives, sotto le scuole elementari. Si potranno gustare caldarroste e torte di stagione e dissetarsi a una ricca buvette mentre i bambini avranno a disposizione un intrattenimento a loro dedicato. Durante la manifestazione verranno raccolti fondi da devolvere in beneficenza a favore dell’Associazione Diabetici Valle d’Aosta.
Domenica torna la Quartstagnata. Evento tra allegria e beneficenza
Redazione · Pubblicato il
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