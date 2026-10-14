14 Ottobre 2026 - Aggiornamento alle 0:26

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Defibrillatore: un corso a Quart

Redazione Pubblicato il

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QUART (qdn) Il Comune di Quart organizza un corso di Blsd – Basic Life Support and Defibrillation – che si potrà seguire sabato 17 ottobre o sabato 24 ottobre dalle 8.30 alle 13.30 nell’auditorium del Bas Villair. L’iniziativa è gratuita e aperta a tutta la popolazione fino all’esaurimento dei posti disponibili. Verrà data precedenza ai residenti a Quart. Le iscrizioni vanno effettuate entro martedì prossimo, 13 ottobre, telefonando allo 0165 761851 o scrivendo a bliblioteca@comune.quart.ao.it.

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