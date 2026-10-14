“Du Blé au Pain”: duemila persone in due giorni a La Magdeleine

LA MAGDELEINE (qdn) «È stato un fine settimana straordinario, che ci rende profondamente orgogliosi di La Magdeleine e del nostro territorio». Così il sindaco Mauro Duroux commenta l’esito della manifestazione “Du Blé au Pain” andata in scena sabato e domenica scorsi, 3 e 4 ottobre. «In 2 giorni abbiamo accolto oltre 2.000 persone, con il “tutto esaurito” e un paese che si è fatto trovare pronto, mostrando fino in fondo ciò che sa essere: una vera comunità di montagna, coesa, ospitale, genuina e capace di lavorare insieme. – prosegue Mauro Duroux – “Du Blé au Pain” non è semplicemente una festa: racconta la nostra identità, il legame con il territorio e una tradizione che continua a vivere grazie alle persone. Nel forno comunitario di Brengon sono stati preparati e cotti circa 1.200 pani, tra pane di segale e pani dolci, dopo giorni di lavoro dei volontari. Attorno a questo cuore della manifestazione abbiamo costruito un fine settimana fatto di cultura, gastronomia, musica, tradizioni, visite ai mulini e momenti di incontro. Il concerto di Mannarino ha certamente rappresentato un grande traino e ha portato moltissime persone sul nostro territorio. È stato anche un bellissimo esempio di collaborazione tra Comuni: con Antey-Saint-André abbiamo lavorato in perfetta sintonia, coordinando 2 eventi importanti nello stesso fine settimana. Voglio ringraziare sinceramente la loro Amministrazione e tutti i volontari che ci hanno affiancato, in particolare nella gestione della viabilità e dei parcheggi: oltre 400 automobili gestite con ordine e professionalità, un risultato tutt’altro che scontato per territori piccoli come i nostri. Il ringraziamento più grande va però ai volontari, ai dipendenti, alle associazioni, agli operatori economici, alle attività ricettive e di ristorazione e a tutti coloro che hanno dato una mano. È stato un vero gioco di squadra, e credo che proprio questo sia il risultato più bello». «Per 2 giorni La Magdeleine ha espresso eccellenza, professionalità e ospitalità. – dice ancora il sindaco Mauro Duroux – Abbiamo avuto la possibilità di far conoscere La Magdeleine a migliaia di visitatori mostrando quello che siamo davvero. È un fine settimana che ricorderemo a lungo».

La manifestazione è iniziata sabato 3 ottobre con gli appuntamenti culturali e gastronomici dedicati al rapporto tra cibo, territorio e tradizione, culminati nella cena “Du Blé au Pain” e nella serata danzante. Domenica 4 ottobre il paese si è animato fin dal mattino con il mercatino, la panificazione comunitaria, le visite guidate al sentiero dei mulini, le danze del gruppo folkloristico La Clicca, la Banda musicale di Chambave e il pranzo.