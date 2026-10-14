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“Du Blé au Pain”: duemila persone in due giorni a La Magdeleine

Redazione Pubblicato il

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LA MAGDELEINE (qdn) «È stato un fine settimana straordinario, che ci rende profondamente orgogliosi di La Magdeleine e del nostro territorio». Così il sindaco Mauro Duroux commenta l’esito della manifestazione “Du Blé au Pain” andata in scena sabato e domenica scorsi, 3 e 4 ottobre. «In 2 giorni abbiamo accolto oltre 2.000 persone, con il “tutto esaurito” e un paese che si è fatto trovare pronto, mostrando fino in fondo ciò che sa essere: una vera comunità di montagna, coesa, ospitale, genuina e capace di lavorare insieme. – prosegue Mauro Duroux – “Du Blé au Pain” non è semplicemente una festa: racconta la nostra identità, il legame con il territorio e una tradizione che continua a vivere grazie alle persone. Nel forno comunitario di Brengon sono stati preparati e cotti circa 1.200 pani, tra pane di segale e pani dolci, dopo giorni di lavoro dei volontari. Attorno a questo cuore della manifestazione abbiamo costruito un fine settimana fatto di cultura, gastronomia, musica, tradizioni, visite ai mulini e momenti di incontro. Il concerto di Mannarino ha certamente rappresentato un grande traino e ha portato moltissime persone sul nostro territorio. È stato anche un bellissimo esempio di collaborazione tra Comuni: con Antey-Saint-André abbiamo lavorato in perfetta sintonia, coordinando 2 eventi importanti nello stesso fine settimana. Voglio ringraziare sinceramente la loro Amministrazione e tutti i volontari che ci hanno affiancato, in particolare nella gestione della viabilità e dei parcheggi: oltre 400 automobili gestite con ordine e professionalità, un risultato tutt’altro che scontato per territori piccoli come i nostri. Il ringraziamento più grande va però ai volontari, ai dipendenti, alle associazioni, agli operatori economici, alle attività ricettive e di ristorazione e a tutti coloro che hanno dato una mano. È stato un vero gioco di squadra, e credo che proprio questo sia il risultato più bello». «Per 2 giorni La Magdeleine ha espresso eccellenza, professionalità e ospitalità. – dice ancora il sindaco Mauro Duroux – Abbiamo avuto la possibilità di far conoscere La Magdeleine a migliaia di visitatori mostrando quello che siamo davvero. È un fine settimana che ricorderemo a lungo».

La manifestazione è iniziata sabato 3 ottobre con gli appuntamenti culturali e gastronomici dedicati al rapporto tra cibo, territorio e tradizione, culminati nella cena “Du Blé au Pain” e nella serata danzante. Domenica 4 ottobre il paese si è animato fin dal mattino con il mercatino, la panificazione comunitaria, le visite guidate al sentiero dei mulini, le danze del gruppo folkloristico La Clicca, la Banda musicale di Chambave e il pranzo.

Ingrandisci la foto: Un momento della festa
Un momento della festa
Ingrandisci la foto: Da sinistra, il sindaco Mauro Duroux, Edi Dujany, Ivan Berriat, Stefano La Rosa, Pinuccia Zuffrada, Irma Dujany, Katia Dujany ed Enrico Zanforlin
Da sinistra, il sindaco Mauro Duroux, Edi Dujany, Ivan Berriat, Stefano La Rosa, Pinuccia Zuffrada, Irma Dujany, Katia Dujany ed Enrico Zanforlin

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