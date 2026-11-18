SAINT-VINCENT (qdn) Oggi, sabato 14 novembre, alle 18, nella sala dell’Office du Tourisme in via Chanoux 45 a Saint-Vincent, si tiene la presentazione del libro “Viola” di Isabella Rosa Pivot. L’autrice dialoga con Federico Mantegari. L’ingresso è libero fino all’esaurimento dei posti.
SI PRESENTA “VIOLA” DI ISABELLA ROSA PIVOT
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