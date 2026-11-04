“Lo Bouque Animoù”: inaugurato a Brissogne un nuovo percorso interattivo tra arte e natura

BRISSOGNE (qdn) Nato da un’idea della Pro Loco di Brissogne, è stato inaugurato sabato scorso, 24 ottobre, “Lo Bouque Animoù”, un percorso immerso nella natura, pensato per le famiglie e per tutti coloro che desiderano vivere il territorio in modo originale, unendo il piacere dell’escursionismo alla scoperta dell’arte e delle leggende locali. Il percorso si sviluppa lungo un tratto della Bassa Via, da Etabloz a Pallu-du-Milieu. L’idea ha preso forma alcuni anni fa con l’indizione di un concorso per la realizzazione di opere in legno, suddivise in 2 categorie: lanterne e animali del bosco. L’obiettivo era creare uno speciale percorso di orienteering che unisse l’esplorazione del bosco alla formula del “libro-game”. Grazie alla collaborazione con il “brèissognèn” Bruno Brunod, una leggenda locale è stata reinterpretata in chiave interattiva, dando vita a un’avventura in cui le scelte dei partecipanti influenzano lo sviluppo della narrazione. Tappa dopo tappa, grandi e piccoli sono così accompagnati alla scoperta del bosco, seguendo un percorso narrativo che li conduce fino al possibile compimento della leggenda. Le opere in concorso sono state realizzate dagli artisti Anita Berthod, Gigi Carquille, Ezio Vout e Piero Zulian, poi valutate da una giuria d’eccezione composta dalla fotografa Anna Alciati di Due42fotografie, dal maestro d’intaglio Gianni Verducci e dal maestro scultore Siro Viérin. Il progetto si è ulteriormente arricchito grazie a generosi contributi fuori concorso, tra cui un’opera donata dallo stesso Siro Vierin e un lavoro del ceramista Michelino Fazzari, ai quali si aggiungono altre installazioni rifinite con la tecnica del pirografo realizzate da Silvia Zulian.

La realizzazione del progetto è stata resa possibile anche dal contributo dell’Amministrazione comunale di Brissogne, il cui sostegno ha permesso di concretizzare questa iniziativa, contribuendo alla valorizzazione del territorio e alla creazione di un percorso capace di coniugare arte, natura e tradizione.

Il progetto è arrivato infine alla sua fase conclusiva grazie all’impegno dell’attuale direttivo della Pro Loco di Brissogne, che ha deciso di ultimare il percorso affidando a Laurent Réan la realizzazione di apposite staffe in ferro, pensate per sostenere e proteggere le opere lungo il tracciato.

A rendere l’esperienza ancora più coinvolgente sono i QR code collocati in corrispondenza delle statue: basta inquadrarli con il proprio smartphone per far prendere vita alla leggenda e proseguire l’avventura, diventando parte attiva della storia.

Per far conoscere meglio questa iniziativa e accompagnare il pubblico alla scoperta del tracciato, Alexis Bonazzi ha realizzato un video che ripercorre il percorso di Lo Bouque Animoù.

A completare l’iniziativa è arrivato anche il nuovo sito ufficiale della Pro Loco di Brissogne, realizzato da Alex Fiou.

Per conoscere il percorso e scoprire tutte le iniziative della Pro Loco, è possibile visitare il nuovo sito ufficiale: www.prolocodibrissogne.it.