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MEMORIAL “BEPPE BARI E SAVERIO BOIS” CON L’AVIS CHÂTILLON

Redazione Pubblicato il

Ingrandisci la foto: Da sinistra il consigliere dell’Avis Châtillon Adriano Panegos, la vicepresidente Tiziana Rollandin, la presidente regionale Irma Moro, Claudia Riviera, Tommy Ferrari, Solange Michelin, Davide Carrel, Sophie Gorret, Andrea Carrel, la consigliera di Châtillon Ornella Perrin e il presidente dell’Avis Châtillon Angelo Vancheri
Da sinistra il consigliere dell’Avis Châtillon Adriano Panegos, la vicepresidente Tiziana Rollandin, la presidente regionale Irma Moro, Claudia Riviera, Tommy Ferrari, Solange Michelin, Davide Carrel, Sophie Gorret, Andrea Carrel, la consigliera di Châtillon Ornella Perrin e il presidente dell’Avis Châtillon Angelo Vancheri
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CHÂTILLON (qdn) Venerdì scorso, 23 ottobre, si è svolto al bowling il sesto Memorial “Beppe Bari e Saverio Bois” con una settantina di simpatizzanti dell’Avis Châtillon che si sono ritrovati per una serata in compagnia. Sono stati premiati per le donne al primo posto Solange Michelin, al secondo Claudia Riviera e al terzo Sophie Gorret, per gli uomini primo Davide Carrel, secondo Tommy Ferrari e terzo Andrea Carrel.

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