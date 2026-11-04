CHÂTILLON (qdn) Venerdì scorso, 23 ottobre, si è svolto al bowling il sesto Memorial “Beppe Bari e Saverio Bois” con una settantina di simpatizzanti dell’Avis Châtillon che si sono ritrovati per una serata in compagnia. Sono stati premiati per le donne al primo posto Solange Michelin, al secondo Claudia Riviera e al terzo Sophie Gorret, per gli uomini primo Davide Carrel, secondo Tommy Ferrari e terzo Andrea Carrel.
MEMORIAL “BEPPE BARI E SAVERIO BOIS” CON L’AVIS CHÂTILLON
Redazione · Pubblicato il
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