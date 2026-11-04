Grand Prix de belote: Guido Chaussod è ancora al comando della classifica

AOSTA (fc2) In 72 hanno preso parte nella serata di venerdì scorso, 23 ottobre, alla terza delle 50 gare del Grand Prix de belote al bar del campo sportivo di Saint-Pierre. Hanno vinto Girolamo “Momo” Furfaro di Saint-Pierre e Gilberto Angelini di Aosta su Gianni Farace di Aosta e Marilena Menabreaz di Valtournenche. Al terzo posto hanno chiuso Renzo Peraillon di Pontey e Pietro Pietrosanti di Aosta, Daniele Consol di Issime e Marco Grange di Saint-Pierre. In classifica a punti rimane al comando Guido Chaussod di Nus con 15 punti davanti a Ivo Fosson di Châtillon e Girolamo Furfaro di Saint-Pierre a 13, Christian D’Agostino di Saint-Marcel a 12; prima donna Marilena Menabreaz quinta a 11 con Marco Doveil di Pont-Saint-Martin e Nereo Chiementin di Morgex. Domani, domenica 1° novembre, si giocherà alle 15 la quinta gara al Ristorante da Rita di Pontey e venerdì prossimo, 6 novembre, alle 21 al Ristorante Les Iles di Gressan.

Partite a Châtillon e a Pontey

Oggi, sabato 31 ottobre, alle 21 al Bar Les Amis di Châtillon si disputa l’ottavo Memorial Livio Tamone di belote. La gara è a baraonda a coppie con eliminazione diretta e finale per il terzo posto. In occasione della castagnata di Pontey si gioca sempre oggi, sabato 31, alle 14 nell’area ricreativa di Mesaney una gara di belote a coppie fisse. Organizza la Pro Loco; limite a 24 coppie.