I Vigili del Fuoco volontari di Quart celebrano i cento anni di attività a difesa del territorio

QUART (qdn) Il distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari di Quart celebra oggi, sabato 10 ottobre, i suoi cento anni di attività. Un percorso iniziato nel lontano 1926 quando il primo nucleo del gruppo nacque nel villaggio di Ecleroz, al Villair. «Esiste uno stralcio dell’atto costitutivo, anche se è molto deteriorato. – spiega l’attuale capo distaccamento Jean-Marie Barocco – All’epoca i componenti erano una quarantina. Nei primi tempi furono poi creati 10 differenti corpi su tutto il territorio comunale mentre oggi il nostro distaccamento conta 24 membri attivi. Negli anni naturalmente sono cambiate tante cose, numerosi investimenti sono stati compiuti dalle Amministrazioni comunali, in particolare le ultime guidate da Andrea Rosset, Giovanni Barocco e infine dall’attuale sindaco Fabrizio Bertholin. Realizziamo ogni anno circa 40 interventi, che per un distaccamento come il nostro sono tanti. A questo si aggiunge il significativo impegno dei corsi di aggiornamento». Tra le figure importanti nel recente passato del gruppo figurano i capi distaccamento che hanno preceduto Jean-Marie Barocco: Ildo Desandré Lombard (ora membro onorario), Renato Rosaire (adesso vigile di supporto) e Patrik Perrin (attualmente caposquadra). Ma non mancano i giovani, con 9 membri attivi dei gruppi giovanili: un segnale fondamentale perché anche in futuro possa essere mantenuto questo indispensabile presidio del territorio.

Il programma della giornata di oggi prevede la Messa alle 10.30 seguita alle 11.15 dalla sfilata in direzione della sede del distaccamento al Bas Villair. Alle 11.30 si tengono i discorsi delle autorità e la consegna delle benemerenze: è prevista la partecipazione del presidente della Regione Renzo Testolin. Dopo il pranzo, alle 16 bambini e ragazzi sono invitati a prendere parte all’evento “Mini Pompieropoli” nel parcheggio delle scuole medie.

Intervento di manutenzione dell’aviosuperficie: collaborazione con la SEM

Nella giornata di domenica scorsa, 4 ottobre, i volontari di SEM – Soccorso Emergenza Mont Emilius Odv e dei Vigili del Fuoco Volontari di Quart hanno effettuato un intervento congiunto di pulizia e manutenzione dell’elisuperficie di Avion Effraz, sul territorio di Quart. L’attività ha interessato la sistemazione e la pulizia dell’area, con l’obiettivo di mantenerla pienamente fruibile, e la sostituzione della manica a vento. L’elisuperficie costituisce un punto sensibile del territorio, potenzialmente importante nell’ambito delle emergenze e delle attività di Protezione civile. L’intervento si inserisce in una più ampia attività di presenza, prevenzione e salvaguardia del territorio portata avanti dalle realtà del volontariato locale.

Per SEM Odv, nata recentemente e operativa da pochi mesi, i primi 6 mesi di attività, da aprile a settembre, hanno già fatto registrare numeri significativi: circa 23 volontari, oltre 1.000 ore di impegno, 2.820 ore di reperibilità programmata, circa 117 servizi e oltre 6.500 chilometri percorsi in ambito di soccorso sanitario e trasporti secondari. Tra le attività svolte figurano inoltre circa 45 servizi di soccorso primario, assistenze sanitarie alle manifestazioni, trasporti sanitari e iniziative di Protezione civile sul territorio di Quart. La collaborazione con i Vigili del Fuoco Volontari di Quart rappresenta un ulteriore esempio di come il volontariato possa contribuire non soltanto nella fase dell’emergenza, ma anche attraverso un lavoro quotidiano di prevenzione, controllo e manutenzione dei punti strategici della comunità. Il Consiglio direttivo della SEM è formato da Jean-Marie Barocco, Lorenzo Barone, Arianna Berti, Alice Carrozzino e Paolo Oreste Mandarino.