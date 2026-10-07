Nus piange Ignazio Toppo, cantoniere comunale e autista dello scuolabus

NUS (zgn) Ignazio Toppo era un volto conosciuto a Nus perché era stato cantoniere comunale e autista dello scuolabus. Tutti gli volevano bene. Il suo inconfondibile sorriso si è spento lunedì 28 settembre, all’età di 64 anni. Ricoverato all’Ospedale Beauregard di Aosta, da tempo combatteva contro un male incurabile che sembrava avere sconfitto ma che nel 2021 si è ripresentato.

Nato a Statte, in provincia di Taranto, il 4 novembre 1961, era il secondogenito di 4 fratelli. Giunse con la sua famiglia a Villefranche di Quart quando aveva appena 8 anni. Iniziò a lavorare come autista di camion e la passione per la guida gli rimase tutta la vita.

La svolta giunse nel 1994 quando fu assunto al Comune di Nus come cantoniere. Ma tanti che erano bambini allora lo ricordano soprattutto perché guidava lo scuolabus. Il suo soprannome era Ginxi, come un simpatico personaggio dei cartoni animati.

Dalla moglie Giulia Bionaz ha avuto i figli Manuel, classe 1985, falegname a Martigny, e Mattia del 1994, magazziniere alla Bartolini. In pensione dal 2020, grande tifoso del Milan, ha cantato nelle corali di Nus e di Gressan ed amava la compagnia degli amici.

In tanti giovedì scorso, 1° ottobre, si sono ritrovati nella chiesa parrocchiale di Nus per accompagnarlo nell’ultimo viaggio.