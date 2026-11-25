CHÂTILLON (fci) Domenica scorsa, 15 novembre, si è svolto il Raduno Regionale degli Exallievi Don Bosco, con 40 partecipanti (foto). Durante la mattinata è stata proposta la testimonianza di due exallievi Paolo Pili a Matteo Martinet: in occasione del 150esimo anniversario del sistema preventivo di Don Bosco hanno spiegato come riescono a portare nella loro vita i cardini del sistema «Ragione, Religione e Amorevolezza». L’edizione di quest’anno era infatti dedicata al tema: «Il Sistema Preventivo di Don Bosco: come entra nella vita di tutti i giorni», un momento di riflessione guidato e organizzato in occasione dell’anniversario del documento cardine della pedagogia e dell’identità salesiana.

In questa occasione è stato inoltre presentato agli exallievi il nuovo direttore della casa Salesiana di Châtillon, don Alessandro Botalla Buscaglia.

La giornata ha quindi proposto la Messa in comunità, il pranzo e la tombola.