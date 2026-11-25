AOSTA (fci) La Giunta regionale, nel corso della sua riunione di venerdì 13 novembre, ha approvato la bozza di protocollo d’intesa con gli enti interessati per la realizzazione delle attività di oratorio e similari e il relativo bando di finanziamento per l’anno 2027. L’intervento, dotato di uno stanziamento complessivo di 88.000 euro, nasce in attuazione della legge regionale 15 dicembre 2006, numero 33 (“Interventi regionali per la valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta attraverso le attività di oratorio o attività similari”). L’obiettivo è sostenere il ruolo educativo, formativo, aggregativo e sociale che queste realtà rivestono all’interno delle comunità locali a favore del mondo giovanile e adolescenziale.

Possono accedere ai contributi previsti dal bando le parrocchie e gli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica; gli enti delle altre confessioni religiose con cui lo Stato ha stipulato un’intesa ai sensi dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione; gli enti senza scopo di lucro attivi nell’ambito giovanile e adolescenziale.

I soggetti interessati dovranno presentare le proprie proposte progettuali entro lunedì 30 novembre.

Le domande pervenute saranno successivamente esaminate da un’apposita commissione di valutazione incaricata di selezionare i progetti ammissibili al finanziamento.

«Offrire ai ragazzi un luogo, diverso da casa e da scuola, in cui incontrarsi, condividere esperienze e crescere, significa investire nel futuro delle nostre comunità. – commenta l’assessore Leonardo Lotto – Con questo bando sosteniamo il ruolo educativo e sociale dei terzi spazi: luoghi di aggregazione che accompagnano bambini e adolescenti nel percorso per diventare cittadini e adulti responsabili. È un impegno concreto che portiamo avanti al fianco di chi opera ogni giorno per le nuove generazioni».

Ulteriori dettagli sono disponibili sul sito regionale nel canale tematico https://giovani.regione.vda.it.