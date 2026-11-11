Al Giacosa lo spettacolo «San Fra-Il n° 10 dei Santi»

AOSTA (fci) Che cosa resta oggi di Francesco d’Assisi? E che cosa può dire a un pubblico contemporaneo? Da queste domande nasce «San Fra-Il n° 10 dei Santi», spettacolo scritto, diretto e interpretato da Luca Liffredo con le musiche originali del duo valdostano Pol en Tino. Lo spettacolo andrà in scena per la prima volta al Teatro Giacosa di Aosta mercoledì 18 novembre, con una seconda data lunedì 7 dicembre. Lontano dal ritratto agiografico, Luca Liffredo attraversa la figura del santo con uno sguardo ironico, facendo dialogare spiritualità e immaginario contemporaneo. Il racconto gioca con le diverse figure legate al nome Francesco, dal santo di Assisi al padre Pietro Bernardone, fino a Papa Bergoglio e all’icona pop di Francesco Totti. Parola, teatro fisico, maschere e comicità si intrecciano, alternando provocazione e momenti intimi in un continuo passaggio tra sacro e profano. «Ho imparato a conoscere un Francesco ‘altro’, diverso da quello dei Fioretti, delle biografie, delle rappresentazioni. – racconta Luca Liffredo – Sànfra – come da piccolo abbreviavo piazza San Francesco – è divenuto così un nuovo mondo da scoprire e da creare, pieno di incontri, di colori, di intrecci. In un mondo di categorie,dove vogliamo sempre dare il giusto ordine e la giusta etichetta, la figura di Francesco mi ha riscoperto fragile, bambino. Anche Francesco soffriva di FOMO e anche lui, da grande, avrebbe voluto fare il calciatore».

Accanto a Luca Liffredo, i musicisti Pol en Tino (Paolo Broglio e Gabriele Martinet), autori ed esecutori dal vivo delle musiche originali, che dialogano con l’attore dando ritmo alla pièce. I costumi sono di Ottavia Darbelley. Lo spettacolo è prodotto dallo stesso Liffredo, in collaborazione con Maiafuoco ETS, e patrocinato dalla Diocesi di Aosta. Attore e autore valdostano, Luca Liffredo si è formato all’École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq di Parigi, approfondendo il lavoro sul movimento, la maschera, le possibilità espressive del corpo, dedicandosi soprattutto al coro greco. Laureato in Lettere classiche e Scienze storiche e attualmente docente di letteratura italiana al Liceo Classico, è il presidente del collettivo artistico giovanile Maiafuoco ETS, con cui da 3 anni tiene un corso di teatro fisico per giovani (14-35 anni) chiamato “ça c’est Lecoq!”.