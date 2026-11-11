Restauro di beni di interesse religioso. Concessi contributi per 934mila euro

AOSTA (fci) Riportare all’antico splendore beni culturali di proprietà della Diocesi di Aosta e delle parrocchie, sparsi in tutta la Valle d’Aosta. La Giunta regionale ha concesso – nella riunione di venerdì scorso, 30 ottobre – una serie di contributi (per un totale di 934mila euro) per il restauro di beni di interesse religioso appartenenti a istituzioni ed enti ecclesiastici della regione (l’entità del contributo è dell’80 per cento della spesa ammessa a finanziamento sino ad un massimo di 300.000 euro ciascuno).

Nello specifico gli interventi riguardano il completamento del restauro della Via Crucis della chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista a Gressoney-Saint-Jean, 26.449 euro il contributo concesso; il restauro del dipinto su tela raffigurante la Madonna col Bambino e Santi (13.149 euro), del dipinto su tela raffigurante l’Adorazione dei pastori del XVIII secolo e del dipinto su tela raffigurante la Crocifissione del XIX secolo (8.569 euro in tutto) nel Seminario Vescovile ad Aosta; il restauro dei corredi tessili delle casse reliquario del Beato Bonifacio di Valperga e del Beato Emerico di Quart in Cattedrale ad Aosta (6.734 euro); il restauro delle vetrate artistiche della chiesa parrocchiale a Issogne (30.473 euro); la sistemazione delle decorazioni murali interne della chiesa parrocchiale di San Germano di Montjovet (205.285 euro); il restauro dell’apparato decorativo delle cappelle della Via Crucis del Santuario di Notre-Dame des Graces di Voury a Gaby (121.572 euro); la sistemazione del crocifisso d’arco trionfale della chiesa parrocchiale di San Martino a Torgnon (17.537 euro); il restauro dell’altare con dipinto della cappella di San Michele di Rhins a Roisan (36.076 euro); il restauro e il risanamento conservativo della copertura della chiesa parrocchiale e della torre campanaria a Saint-Marcel (300mila euro); la sistemazione dell’altare ligneo con dipinto della cappella di San Rocco a Verrès (45.511 euro); la sistemazione e il risanamento conservativo della cappella di San Rocco a Pré-Saint-Didier (42.753 euro); il restauro dell’altare con dipinto e della porta d’ingresso della cappella di Chincheré a Issime (7.268 euro); il risanamento conservativo della copertura della chiesa parrocchiale di San Bernardo a Signayes di Aosta (70.031 euro); l’integrazione del restauro della tela dipinta raffigurante la Santissima Trinità e Santi a Nus (3.181 euro).