Solennità di Tutti i Santi e commemorazione dei defunti, gli orari delle celebrazioni ad Aosta

AOSTA (fci) Solennità di Tutti i Santi e commemorazione di tutti i fedeli defunti, ecco gli orari delle celebrazioni ad Aosta. Oggi sabato 31 ottobre alle 18 Eucaristia della vigilia in Cattedrale a cui sono invitati, in modo particolare, i ragazzi del catechismo e i loro genitori. Affidamento di ogni ragazzo al proprio patrono dell’anno.

Domani domenica 1° novembre: alle 8.30 a Santo Stefano, alle 10.30 in Cattedrale Eucaristia presieduta dal Vescovo e alle 18 in Cattedrale.

Lunedì 2 novembre alle 7 in Cattedrale, alle 15 Eucaristia in cimitero presieduta dal Vescovo e alle 18.30 a Santo Stefano.

Martedì 3 novembre alle 18.30 Eucaristia capitolare in Cattedrale presieduta dal Vescovo per tutti i Vescovi e i Canonici defunti; alle 21 nella chiesa di Sant’Orso, concerto/meditazione Meditatio mortis.

Da mezzogiorno di domenica 1° novembre a tutto lunedì 2 novembre per una sola volta si può ottenere l’indulgenza plenaria per i defunti se, confessati e comunicati, si visita una chiesa dicendo il Padre nostro e il Credo, pregando secondo le intenzioni del Papa. Inoltre, da domenica 1° a domenica 8 novembre per la visita al cimitero, con la preghiera per i defunti, è concessa ogni giorno (una sola volta) l’indulgenza plenaria.