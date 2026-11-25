AOSTA (fci) In occasione della XXX edizione della Colletta Alimentare in Valle d’Aosta – sabato scorso, 14 novembre – sono state raccolte 36 tonnellate di alimenti a lunga conservazione.

«Anche quest’anno i valdostani hanno dimostrato grande generosità, perché hanno donato alimenti di valore, come olio e caffè. La lieve flessione in termini quantitativi rispetto allo scorso anno – quasi 40 le tonnellate raccolte nel 2025 – è stata così compensata dall’aumento della qualità dei beni raccolti» affer ma Marinella Ciarlo, presidente del Banco alimentare della Valle d’Aosta.

«Voglio quindi ringraziare tutti coloro che hanno fatto la spesa per chi nel territorio regionale ha più bisogno: a oggi sono 2.500 le persone sostenute dal Banco alimentare attraverso 34 enti caritativi convenzionati. Voglio però ringraziare anche gli 84 esercizi commerciali e i 350 volontari coinvolti. Senza di loro questo gesto non sarebbe stato possibile».

A livello nazionale sono state raccolte 8.700 tonnellate di alimenti a lunga conservazione: 100 tonnellate in più rispetto al quantitativo dello scorso anno, nonostante il caro spesa, con il tasso di inflazione che a ottobre ha raggiunto il 5,4 per cento su base annua.

I prodotti raccolti saranno distribuiti nei prossimi mesi attraverso le organizzazioni partner territoriali convenzionate con il Banco Alimentare, come mense, case-famiglia, comunità per minori, centri di ascolto e unità di strada.

Intanto nella seduta di martedì scorso, 17 novembre, il Celva ha dato il via libera al trasferimento di un contributo straordinario di 570.000 euro al Comune di Saint-Christophe per interventi di adeguamento e ampliamento degli spazi del Banco Alimentare per la Valle d’Aosta.

Sabato 24 ottobre il Banco Alimentare della Valle d’Aosta ha festeggiato i 30 anni di Colletta. Per l’occasione al Teatro Giacosa di Aosta è andato in scena un evento con testimonianze, musica e immagini, seguendo il filo rosso di una storia che ha radici solide, fronde vigorose e germogli pronti a sbocciare.

Dai sotterranei della chiesa di Saint-Martin per il magazzino ci si è trasferiti all’attuale magazzino di Saint-Christophe. Nel 2005 nacque l’associazione Banco Alimentare per la Valle d’Aosta, che nel 2026 è entrata a far parte del Programma di inclusione FSE+ e in questi primi 9 mesi ha già distribuito 132 tonnellate di generi alimentari.