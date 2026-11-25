AOSTA (peb) Nella mattinata di giovedì scorso, 19 novembre, all’ospedale Beauregard di Aosta, è venuto a mancare don Pierino Colmar, il decano del clero valdostano.

Nato a Saint-Denis venerdì 5 gennaio 1933, dopo il piccolo seminario Pierino Colmar aveva proseguito la formazione al maggiore che lo ha portato all’ordinazione sacerdotale, assieme al compagno don Corrado Bagnod, per le mani di monsignor Maturino Blanchet sabato 29 giugno 1957. Il suo primo incarico è stato quello di vicario parrocchiale di Châtillon (1957-1964), per poi essere nominato parroco a Ville-Sur-Nus (1964-1972). Sabato 1° luglio 1972 viene nominato parroco-pievano di Morgex dove rimase per 25 anni.

Nella sua prima omelia, in maniera esplicita dichiarò che avrebbe rifiutato volentieri quest’onere, che avrebbe preferito continuare a reggere la sua piccola parrocchia di provenienza, Ville sur Nus, ma che il vincolo dell’obbedienza sacerdotale le imponeva l’accettazione di questo delicato incarico. Detto questo, don Pierino Colmar aveva saputo inserirsi «in maniera discreta ma efficace nel solco di quella tradizione che vuole Morgex come luogo in cui da sempre hanno operato sacerdoti autorevoli, degni di essere ricordati e venerati per la loro illuminata opera» ricorda Guido Cesal, in quel periodo sindaco di Morgex.

Discreto da rasentare la timidezza, riservato, mai una parola di troppo, mai una risposta banale o scontata, attento ascoltatore più che brillante conversatore anche se spesso con il semplice sguardo o con poche sillabe riusciva ad esprimere concetti meglio di quanto potrebbero fare fiumi di parole. Preciso e meticoloso nella gestione economica dell’ente parrocchia ha provveduto, ben sapendo di essere solamente di passaggio, al recupero dei fabbricati parrocchiali, delle cappelle e degli altri edifici di culto. Ha cercato di mantenere viva la religiosità in momenti in cui, purtroppo, l’effimero ha spesso il sopravvento sui veri valori della vita. «Ha saputo adattarsi ad una comunità particolare e difficile, spesso contraddittoria per gli sconvolgimenti epocali che ha subito negli ultimi decenni, caratterizzati da una immigrazione costante, da una rivoluzione economica, sociale e culturale senza precedenti» afferma ancora Guido Cesal.

Lunedì 15 settembre 1997 gli viene affidata la parrocchia di Fénis che servirà fino a sabato 7 novembre 2015, all’età di 82 anni. Torna ad abitare a Morgex, dove offre il suo aiuto per la celebrazione dell’Eucaristia e per le confessioni. Affaticato dall’età e da problemi di salute si ritira al Priorato di Saint-Pierre. Durante gli anni di attività nelle Parrocchie che ha servito, oltre alla cura pastorale, esercitata sempre con mitezza, va ricordato anche l’impegno nella manutenzione e nel restauro delle chiese e delle cappelle. Carattere pacato e meticoloso, nutriva una grande passione per l’apicoltura senza dimenticare la generosità nell’offrire il miele a quanti collaboravano con lui.

La Messa esequiale, presieduta da monsignor Franco Lovignana, vescovo di Aosta, viene celebrata nella chiesa parrocchiale di Morgex oggi sabato 21 novembre alle 15. La salma di don Pierino Colmar riposerà nella cappella dei sacerdoti del cimitero di Morgex.