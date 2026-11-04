Viaggio nella Romania rurale con don Marian Benchea

La scorsa settimana don Marian Benchea parroco di Fontainemore, Issime, Gaby e Lillianes, ha accompagnato una dozzina di fedeli, in un viaggio in Romania. Circa 1.300 chilometri lungo le strade del nord e del centro del paese: un viaggio nello stile di vita e nella fede dei villaggi della Romania, tra usanze e abiti tradizionali.

Prima tappa la Bucovina, quindi spostamento verso il nord della Transilvania che ha come cuore la provincia storica di Maramures, la regione più settentrionale della Romania, a pochi chilometri dal confine ucraino, ma a decine di anni nel passato, tra villaggi di legno e ritmi di un mondo contadino ormai scomparso in ogni altro luogo d’Europa.

Quindi a Viseu de Sus, dove si può vivere un’altra avventura nel tempo percorrendo la valle del fiume Vaser, sull’ultima ferrovia a scartamento ridotto rimasta funzionante in Romania. Il viaggio è continuato a Breb, dove il re Carlo d’Inghilterra ha comprato case e prati da riqualificare. La comitiva si è spostata quindi verso il centro della Transilvania nella città di Sighisoara, luogo dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco,è la città più romantica della Romania grazie al suo grazioso borgo medievale, piazze caratteristiche e antiche mura. Infine da qui per altri 100 chilometri i valdostani sono andati verso sud-est della Transilvania a Miercurea Ciuc.