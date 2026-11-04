VERRAYES (fci) La Grivel – azienda specializzata nella produzione di attrezzature ed equipaggiamenti per l’outdoor – ha sottoscritto un accordo con le organizzazioni sindacali nell’ambito del riassetto industriale che interessa la «business unit» dedicata alla produzione dei bastoni per conto terzi (proveniente dall’acquisizione della Rossignol Ski Poles Valleé d’Aoste del 2008). L’intesa riguarda 9 dipendenti per le quali sono previste «misure di accompagnamento all’uscita sostenute da risorse dedicate». La riorganizzazione comporterà l’interruzione della produzione dei bastoni. «Grivel sta entrando in una nuova fase di sviluppo, sostenuta da una chiara focalizzazione strategica e dagli investimenti realizzati per rafforzare il nostro progetto industriale. Il riassetto riguarda uno specifico ambito della nostra attività produttiva, legata prevalentemente al mondo dello sci e alla produzione per conto terzi. Siamo consapevoli dell’impatto di questa transizione sulle persone coinvolte e intendiamo gestirla con responsabilità e attenzione» è il commento di Oliviero Gobbi, ceo di Grivel.
Accordo tra la Grivel e i sindacati per l’uscita di nove lavoratori
Redazione · Pubblicato il
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