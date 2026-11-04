AOSTA (fci) Nel quadro delle celebrazioni per l’80esimo anniversario della Liberazione, della Resistenza e dell’Autonomia della Valle d’Aosta l’Anpi della Valle d’Aosta, il Coordinamento Donne Spi Cgil Valle d’Aosta, Dora Donne Valle d’Aosta e l’Associazione Diritto al Futuro propongono la quarta edizione di “Prospettive divergenti”, una rassegna di film che, quest’anno, intende celebrare l’80esimo anniversario del primo voto delle donne in Italia. La manifestazione è patrocinata dalla Consigliera di Parità della Valle d’Aosta. Le proiezioni saranno nella sala conferenze della biblioteca regionale alle 17.30 (ingresso libero): martedì 3 novembre «Suffragette» (2015) di Sarah Gavron, martedì 10 «A War on Women» (2026) di Raha Shirazi e martedì 17 «La candidata ideale» (2019) di Haifaa Al Mansour.
“PROSPETTIVE DIVERGENTI”, LA RASSEGNA
Redazione · Pubblicato il
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