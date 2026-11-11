AD AOSTA LA GIORNATA DELL’UNITÀ D’ITALIA E DELLE FORZE ARMATE

“Oggi, di fronte all’instabilità globale, molti giovani manifestano per la pace. È una coscienza civile che merita ascolto e rispetto, perché è essa stessa partecipazione democratica”. Parole del sindaco di Aosta, Raffaele Rocco, mercoledì scorso, 4 novembre, nell’area davanti al nuovo polo universitario cittadino in occasione delle celebrazioni per la giornata dell’Unità d’Italia e delle Forze armate. Prima della consegna di una bandiera tricolore ad una classe seconda del Liceo Classico, Artistico e Musicale, il comandante del Centro Addestramento Alpino, generale di Brigata Carlo Di Somma, ha richiamato la celebrazione come “non solo memoria del passato, ma un ponte verso il futuro e questo futuro siete voi”.