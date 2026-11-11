AOSTA (fci) Naturalmente, le novità del governo regionale portano con loro anche quelle relative alle caselle dei segretari particolari. Il presidente Aurelio Marguerettaz ha scelto Simone Real, il popolare Zibba, vice sindaco di Saint-Rhémy-en-Bosses. Sarà invece Fabrizio Armand il segretario particolare di Laurent Viérin nuovo assessore allo Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile, che comunque è ancora affiancato da Sabina Thoux (segretaria uscente di Luigi Bertschy) fino a dicembre. Resterà fino a dicembre pure Silvana Perucca, attuale segretaria particolare dell’assessore Giulio Grosjacques, per poi andare in pensione e lasciare il posto con tutta probabilità a David Follien.
Simone Real e Fabrizio Armand sono i nuovi segretari particolari
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